الحكومة تكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم بالأسواق

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى نحو 40 جنيهًا في الكيلو الواحد، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً صلاحية وسلامة كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن التراجع فى أسعار اللحوم يأتي نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق لكافة المعايير الصحية العالمية.

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة حريصة على توفير اللحوم بالسعر المناسب، من خلال زيادة القيمة المضافة من إناث وذكور العجول العشار، التي تُضاعِف إنتاجية اللحوم 5 أضعاف من الإنتاج المحلي، لافتةً إلى أن مشروع البتلو تجاوزت قيمته 760 مليون جنيه بواقع 52 ألف مستفيد، فضلاً عن السماح باستيراد 10 سلالات جديدة، ما أضاف حوالي 23% من متطلبات السوق المحلي.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى أن اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والشك بين المواطنين.

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