نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية يتفقد أعمال تطوير منطقة المدابغ

القاهرة- أ ش أ:

تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، منطقة المدابغ بحي مصر القديمة والتي يتم تطويرها حاليًا تمهيدًا لنقلها لمدينة الروبيكي الصناعية.

وقال نائب المحافظ -في تصريح صحفي- إن أعمال الهدم ما زالت تجري على قدم وساق ويجري حصر سكان منطقة مدابغ سور مجرى العيون، تمهيدًا لتعويضهم بوحدات بديلة، ومن المقترح تسكينهم في مدينة بدر.

وتفقد نائب المحافظ أيضا سور مجرى العيون مرورًا بطريق صلاح سالم، وطالب برفع مخلفات الهدم ومخلفات القمامة والاهتمام بأعمال النظافة عند مدخل "أثر النبي".

كما طالب بإزالة جميع الحواجز الحديدية والبراميل الموجودة بشوارع الحي، وأصدر تعليماته بضرورة الاستعانة بسيارة شفط المياه الموجودة بالمنطقة، لرفع المياه الموجودة بشارع أحمد زكي بحي البساتين نتيجـة كسر ماسورة صرف صحي.

من جهة أخرى، طالب فؤاد -خلال لقائه مع رؤساء الأحياء- بضرورة التواجد بالشارع والحرص على المتابعة اليومية والتفاعل المباشر مع مشاكل المواطنين وإيجاد حلول سريعة لها.

وقرر نائب المحافظ إغلاق فيلا بالمعادي لتحويلها من سكني لتجاري (كافيه) دون ترخيص.

وشهد فؤاد أعمال هدم بناء مخالف بأرض شـركة الأسمنت بحي المعصـرة ومصادرة لودر كبيـر، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالحي ومصادرة الونش المستخدم.