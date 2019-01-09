نشاط السيسي وفوز مصر بتنظيم "أمم أفريقيا" يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، وفوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 وعدد من قضايا الشأن المحلي، عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: التوسع في إنتاج واستهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقا لأعلي المعايير العالمية في الجودة والتكنولوجيا، والتوسع في المشروعات القومية لإنتاج واستهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة.

وطالب الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع جاء في إطار متابعة جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية، حيث تم استعراض خطوات التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية علي مستوي الجمهورية، وأضاف أن الرئيس شدد علي سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، لتلبية الاحتياجات التنموية وتوفير الطاقة للأجيال المقبلة وتنويع مصادرها.

واطلع الرئيس علي أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، في إطار توجه الدولة للتوسع في توليد الطاقة النظيفة.

وأشارت "الأهرام" إلى أنه خلال اجتماع ثان مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد الرئيس السيسي اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي المهم، وما يوفره من فرص عمل، منوها بضرورة تقديم التمويل اللازم لمضاعفة المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.

ووجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية، سعيا لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميته، وتهيئة المناخ لذلك، لتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، مع إيلاء المشروعات الصناعية والتجارية أولوية خاصة .

وتحت عنوان "مصر تنظم أمم إفريقيا 2019 بـالضربة القاضية" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» أعلن إسناد تنظيم نسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في الفترة من 15 يونيو، وحتى 13 يوليو، إلى مصر بعد أسابيع من قرار سحبها من الكاميرون.

وأوضحت الصحيفة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي اجتمع أمس في العاصمة السنغالية داكار، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إسناد التنظيم إلى مصر، وتفضيل ملفها على ملف جنوب إفريقيا التى طلبت أيضا استضافة البطولة .. مشيرة إلى أن الملف المصري حصل على 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط لمصلحة جنوب إفريقيا وامتناع اتحاد واحد عن التصويت.

وأضافت الصحيفة أن هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها مصر البطولة القارية بعد نسخ أعوام 1959، و1974 و1986 و2006، بينما فشلت جنوب إفريقيا في احتضان الحدث الكروى الأبرز في القارة السمراء لمرة ثالثة بعد استضافتها لبطولتى 1996 و2013.

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "الطقس السئ يضرب المحافظات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أمس استمرت على المحافظات وساد طقس شديد البرودة ونشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة صاحبها هطول الأمطار على مناطق متفرقة وتكون الصقيع على المزروعات والطرق المكشوفة .

وأوضحت الصحيفة أن حالة الصيد والموانئ والبواغيز تأثرت.. مشيرة إلى أن تساقط الثلج على المناطق الساحلية بدمياط على المحاصيل الزراعية خاصة القمح والبنجر.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أعلن تخصيص 800 ألف جنيه لبدء برنامج تدريب 523 شابا من الحرفيين في 17 محافظة خلال العام الجاري بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات ، لخلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة التي تساهم في نشر الصاناعات.

وأكد أن الوزارة تسعى للإسهام في نشر الصناعات الحرفية وسد الفجوة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التدريب التحويلي لشباب الخريجين.

وطالب الوزير، الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي بهذه المراكز، التواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والاستفادة من هذا البرنامج.

وفي الشان المحلي أيضا، وتحت عنوان "33 مليار جنيه استثمارات في 9 مناطق لوجستية" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت إنشاء عدد من المناطق اللوجستية والتجارية علي مساحة 210 أفدنة. في 4 محافظات قيمتها بين 12 و 18 مليار جنيه. كما تم طرح كراسات 5 فرص جديدة نهاية العام الماضي في 5 محافظات لاستقطاب رؤوس أموال محتملة من 10 إلي 15 مليار جنيه. ليصبح إجمالي الاستثمارات المتوقع لهذا المشروع 33 مليار جنيه.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قوله إنه عرض علي د. علي المصيلحي وزير التموين خطة عمل الجهاز الحالية التي تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية في جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية. وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف فضلا عن توفير آلاف فرص العمل. مما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد القومي.

وأضاف أنه يجري حاليا إجراءات ترسية وإسناد 7 فرص استثمارية "7 منافذ بيعية بنظام الإدارة والتشغيل" بالمشاركة مع القطاع الخاص وتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في "القاهرة. الإسكندرية. الجيزة. قنا" لتقديم خدمة جودة أفضل بسعر مناسب للمستهلك.

وأشار إلي أنه تم الانتهاء من تطوير وتحديث وميكنة السجل التجاري بربط 95 مكتبا للسجل التجاري ما يسهل علي المتعاملين الحصول علي خدماتهم من مستخرجات للسجل من أي مكتب علي مستوي الجمهورية وإنشاء 3 مكاتب جديدة واستحداث 3 خدمات جديدة مميكنة بإجمالي عوائد تقدر بضعفين مقارنة بعام 2017 وبإجمالي إيرادات 68 مليون جنيه.

وتحت عنوان "البحرية تحبط هجرة غير شرعية قرب السلوم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن إحدى وحدات القوات البحرية نجحت في إحباط محاولة هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل المصرية قرب السلوم .. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار مواصلة القوات البحرية تنفيذ مهامها في تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية. ودعم أعمال البحث والإنقاذ علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأوضحت الصحيفة أن القوات البحرية اكتشفت عائمة سريعة قادمة من الجانب الليبي تحمل عدداً من الأفراد، وعلي الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بالتعامل مع المركب. وتم دفع وحدة بحرية سريعة لمطاردة العائمة والقبض عليها. حيث وُجِدَ علي متنها 29 فرداً من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية. حيث تم اقتيادهم لمرسي السلوم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.