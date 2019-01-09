وزير الأوقاف : فوز مصر الكاسح بتنظيم أمم أفريقيا شهادة دولية جديدة

القاهرة - (أ ش أ):

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مبروك "إن فوز مصر الكاسح بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 شهادة دولية جديدة بمستوى الأمن والأمان والاستقرار في مصر ، كما أنه يحمل دلالات قوية لنجاح سياسة مصر الخارجية ولا سيما تجاه عمقها الأفريقي وعودتها بقوة إلي عمقها ومحيطها الأفريقي".

وأضاف الوزير - فى بيان له - أن هذا يأتي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحملها لواء الدفاع عن قضايا القارة في المحافل الدولية ، وعملها الدؤوب على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل دول القارة ، والسعي للتعاون المثمر بين دولها بما يحقق العيش الكريم لكل شعوب القارة وكل أبنائها .

وأكد جمعة أن وزارة الأوقاف ستضاعف جهودها في إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية على محاور متعددة من أهمها المشاركة الواسعة للقيادات الدينية الأفريقية في فعاليات وزارة الأوقاف الدعوية من خلال مؤتمراتها الدولية ومسابقاتها العالمية وإيفاد عدد من الأئمة إلى مختلف دول القارة وتزويد العديد من مكتباتها بالعديد من إصدارات وزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني .

وأشار الوزير إلي أن المؤتمر الدولي التاسع والعشرين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف يومي ١٩ و ٢٠ يناير الجاري ، سيخصص ورشة عمل لبحث ومناقشة التعاون الأفريقي - الأفريقي وأثره في تنمية القارة واستقرارها وتحقيق العيش الكريم المشترك لجميع أبنائها بمشاركة عدد من العلماء الأفارقة المشاركين في المؤتمر .