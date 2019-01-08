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    الخميس.. مؤتمر صحفي لمجلس النواب لاستعراض الإنجازات

    01:47 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    الخميس.. مؤتمر صحفي لمجلس النواب لاستعراض الإنجازات

    الدكتور صلاح حسب الله

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    يعقد الدكتور صلاح حسب عضو مجلس النواب، والمتحدث الإعلامى باسم المجلس، مؤتمراً صحفياً عالمياً، بقاعة الشورى بمقر مجلس النواب، بحضور وسائل الإعلام العربية والأجنبية يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على حلف اليمين الدستورية للبرلمان، لاستعراض الإنجازات التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وكذلك دور المجلس في دعم الدولة المصرية، والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها أجهزة الدولة والبرلمان.

    ويعرض المتحدث الإعلامى للمجلس دور الدبلوماسية البرلمانية بقيادة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في مساندة ودعم الدبلوماسية الرسمية للدولة والتى يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وأيضا الدور الهام للجان النوعية لمجلس النواب داخل البرلمان.​

    صلاح حسب الله مجلس النواب مؤتمر صحفي وسائل الإعلام قاعة الشورى

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