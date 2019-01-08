لمواجهة التقلبات الجوية.. طوارئ بالمطارات بسبب موجة الطقس السيئ

كتب- طه عبيد:

استمرت حالة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي بسبب حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وأعلنت جميع أجهزة المطارات المصرية استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية، من خلال خطط عمل للالتزام بها لمواجهة أي أخطار، ومراجعة كفاءة تشغيل وجاهزية محطات صرف الأمطار ومعدات شفط المياه من أراضي المهابط بجميع مباني المطارات الثلاث، وأكدت مصادر مطلعة بالمطار استمرار حالات الإقلاع والهبوط للطائرات دون أي تأثير من سوء الطقس.

وأطلقت شركة ميناء القاهرة الجوي، تحذيراتها للعاملين لديها، بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة خاصة بمنطقة "مهبط المطار"، والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، مشددة على جميع العاملين لديها، ضرورة الاستعداد الكامل للظروف المتعلقة بالتغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، خاطب في وقت سابق، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للوقوف على استعدادات الهيئة لاستقبال الموسم الشتوي، والتعرف على خطط الهيئة لتوفير المعلومات والتنبؤات لمواجهة الأحوال الجوية هذا العام، والخدمات التي ستقدمها الهيئة في مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والإنذارات والتنبؤات المبكرة بالأمطار والسيول.​