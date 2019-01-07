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تجديد تكليف محمد عزت بمنصب مدير عام لشئون القرآن بالأوقاف

10:08 م الإثنين 07 يناير 2019
تجديد تكليف محمد عزت بمنصب مدير عام لشئون القرآن بالأوقاف

الرئيس السيسي يكرم مدير عام شئون القرآن بوزارة الأ

كتب – محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا، الإثنين، بتجديد تكليف الدكتور محمد عزت محمد محمد بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بالوزارة.

كما قرر جمعة، تجديد تكليف الشيخ عبدالخالق محمد علي عطيفي بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف الفيوم.

ويعد الدكتور محمد عزت أحد شباب العلماء بوزارة الأوقاف، المشهود لهم بالكفاءة، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية مصر بالمولد النبوي الشريف، في 19 نوفمبر الماضي.

محمد عزت شؤون القرآن وزارة الأوقاف مختار جمعة

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