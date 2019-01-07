تجديد تكليف محمد عزت بمنصب مدير عام لشئون القرآن بالأوقاف

كتب – محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا، الإثنين، بتجديد تكليف الدكتور محمد عزت محمد محمد بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بالوزارة.

كما قرر جمعة، تجديد تكليف الشيخ عبدالخالق محمد علي عطيفي بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف الفيوم.

ويعد الدكتور محمد عزت أحد شباب العلماء بوزارة الأوقاف، المشهود لهم بالكفاءة، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية مصر بالمولد النبوي الشريف، في 19 نوفمبر الماضي.