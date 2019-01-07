"التعليم" إغلاق باب التسجيل الإلكتروني للمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبي امتحانات الثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

أغلقت وزارة التربية والتعليم، باب التسجيل الإلكتروني للمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل، ورؤساء مراكز توزيع الورقة الامتحانية، للجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وأتاحت الوزارة، إمكانية طباعة استمارة التقدم للعمل، بالنسبة للذين سجلوا للترشح لأعمال الامتحانات، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في 8 يونيو المقبل.