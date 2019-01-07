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"مستقبل وطن" يوزع مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجًا في مطروح

01:54 ص الإثنين 07 يناير 2019
"مستقبل وطن" يوزع مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجًا في مطروح

مستقبل وطن يوزع مواد غذائية - ارشيفية

كتب - ميرا إبراهيم:

وزعت أمانة حزب "مستقبل وطن" برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة مطروح، أمس الأحد، المواد الغذائية والسلع التموينية المجانية على الأهالي الأكثر احتياجًا من سكان قريتي "بق بق" و"أبو زريبه"، بمركز السلوم، في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وأوضح أمين تنظيم المركز، أن أعضاء هيئة المكتب أشرفوا على توزيع المواد والسلع الغذائية، وكذا تم توزيع نتائج إجمالية باسم وشعار الحزب على المواطنين.​

 

حزب مستقبل وطن أشرف رشاد مطروح السلع الغذائية

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