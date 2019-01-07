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20 صورة ترصد يوما تاريخيا في مصر

01:22 ص الإثنين 07 يناير 2019
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كتب - محمد قاسم:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح"، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر وعدد من كبار المسؤولين.

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لمشاهد حفل افتتاح المسجد والكاتدرائية.

ويعد "الفتاح العليم" في العاصمة الإدارية الجديدة، أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم، بما يتسع لـ17 ألف مصلٍ.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت على مساحة 4.14 فدان، و30% من مساحة الأرض مبانٍ.​

مسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية محمود عباس البابا تواضروس أحمد الطيب

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