في نهاية قداس الميلاد.. البابا تواضروس يشكر السيسي: "حقق وعده​"

كتب-إسلام ضيف:

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيقه وعده بأن "يكون اليوم تاريخي في تاريخ مصر".

وتابع البابا في كلمته التي ألقاها في نهاية قداس عيد الميلاد: "هذا اليوم تاريخي لأنه افتتاح مسجد الفتاح العليم وهو واحد من أكبر المساجد، وكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح وهي من أكبر الكنائس في الشرق الأوسط".

وأكد البابا تواضروس الثاني على أن "من خلال هذا اليوم نقدم للعالم رسالة نوضح فيها من هي مصر".

وتوجه البابا تواضروس الثاني بالشكر لكل المُهنئين بالعيد، والوزراء والحضور من ممثلي الكنائس المصرية، والوفود الأجنبية وأعضاء السفارات والدبلوماسيين والممثلين عن عدد من الوزراء.

وقال البابا إن الله خلق الإنسان "كائن شبعان من الحب، لكن هذا الإنسان الأول اختار السقوط في الخطية وصار إنسانا فارنا جائعا بالحب".

وأكمل: "الإنسان عندما سقط فقد إنسانيته، ولما إنسان عايش في فراغ داخلي يرتكب كل الشرور التي نعرفها، السيد المسيح جاء ليجدد طاقات الحب للانسان، ومدخل الانسان الذي تغرب عن إنسانيته هو بالحب".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، و30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي مساء اليوم، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلٍ، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وعدد من الشخصيات العامة.