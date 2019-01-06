السيسي: نبني 14 مدينة تضم كنائس ومساجد.. والمهم نخلي بالنا من بلدنا

كتب- محمد نصار وإسلام ضيف:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الحفاظ على الوطن من خلال الوعي والتصدي للفتن، مطالبًا المصريين بالحرص والمحافظة على الدولة.

وقال السيسي، خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد: "إحنا بنبني 14 مدينة جديدة فيها المساجد والكنائس وكل حاجة، الأصل في الموضوع إن إحنا وعينا وفهمنا وحرصنا يكون على بلدنا، نخلي بالنا منها، متنسوش أبدًا تخلوا بالكم من بلدكم، لما هنخلي بالنا منها هنعمل بفضل الله كل شيء".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي مساء اليون الأحد، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.