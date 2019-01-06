السيسي: الفتن لن تنتهي.. ولن نسمح لأحد بالتأثير على المصريين

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يمكن للمصريين أن يسمحوا لأحد بالتأثير فيهم، مضيفًا: "بنقول لبعضنا إن إحنا لن نسمح لأحد أن يؤثر فينا، مش هقول في فتنة طائفية، التعبير ده أنا مش بحبه، لأن إحنا واحد وهنفضل واحد ولازم نواجه الفتن لأنها مش هتنتهي".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد: "المعنى اللي عايزين نسجله النهاردة شجرة المحبة اللي إحنا غرسناها مع بعض محبتنا لبعضنا البعض، الشجرة دي لسه عايزة يتحافظ عليها ونخلي بالنا منها ونكبرها لحد ما ثمارها تخرج للعالم كله في المحبة والتسامح والتآخي بين الناس وبعضها".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي منذ قليل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.