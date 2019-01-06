السيسي من كاتدرائية "ميلاد المسيح": كل التحية والتقدير لأرواح شهداءنا

كتب- محمد نصار وإسلام ضيف:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الفسطيني محمود عباس أبومازن، والضيوف الحاضرين من الدول العربية الشقيقة خلال كلمته في افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه السيسي، التحية والاحترام لأرواح شهدائنا المصريين الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن، قائلًا: "بقول كل المصريين مش هتكلم على الجيش والشرطة والمدنيين من المسيحيين أو حتى باقي الشهداء، عايز أقول حاجة، اللحظة دي لحظة مهمة أوي في تاريخنا".

وتابع الرئيس: إحنا لما كنا من سنتين موجودين في كاتدرائية العباسية وقولت لقداسة البابا إن شاء الله خلال العالم المقبل هنبقى بنحتفل والنهاردة بنحتفل احتفال كامل بانتهاء بناء الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي منذ قليل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.