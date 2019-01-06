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السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن بناء كاتدرائية العاصمة الجديدة

09:07 م الأحد 06 يناير 2019
السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن بناء كاتدرائية العاصمة الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل من اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 15 فدانًا بزيادة 2 فدان عن كاتدرائية العباسية، ومصممة على الطراز القبطي المصري.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح الكنيسة، اليوم الأحد، أنها تضم بدروم أسفل الدور الأرضي يشمل كنيسة تسع لـ1000 مصل، وقاعة مناسبات تسع لـ1500 فرد، وقاعات لكبار الزوار ومخازن إدارية.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن إجمالي عدد المصلين الذين تتسع لهم الكنيسة يصل إلى 9000 مصل.​

السيسي العاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية ميلاد المسيح كامل الوزير

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