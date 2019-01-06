الأزهري يؤم المصلين في أول "عشاء" بمسجد الفتاح العليم بمشاركة السيسي​​

كتب- يوسف عفيفي ومحمد جمعة:

يؤم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، المصلين في صلاة العشاء الأول بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الصلاة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة والوزراء.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.

ويعد "الفتاح العليم"، أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم، حيث يتسع لـ17 ألف مصلي.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.