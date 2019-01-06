"إيه الفرق بين المسلم والمسيحي؟".. فيلم تسجيلي في احتفالية العاصمة الجديدة

كتب- محمد جمعة:

شهدت احتفالية العاصمة الإدارية الجديدة، عرض فيلم تسجيلي أشار إلى فطرة البراعم ونشأتهم وتأديتهم لصلواتهم، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي.. فالكل له دينه، وأن الكل أبناء لآدم وحواء، وأن الدين لا يفرق بين الأصدقاء سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين، وأن الإله واحد.

وتلى ذلك عرض غنائي قدمه مجموعة من الأطفال يعبر عن حبهم لمصر ووحدتهم الوطنية.. واختتم الجزء الأول من مراسم الاحتفال بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكتدرائية ميلاد المسيح بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد مراسم احتفال افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية.

وحضر مراسم الاحتفال، عدد من القادة وكبار المسؤولين من الدول العربية والإسلامية والأجنبية بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحضر الاحتفال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ورئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، والقائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة والشرطة وعدد من كبار رجال الدولة وأعضاء البرلمان ورجال الصحافة والإعلام.