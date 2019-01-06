التقديم حتى 13 يناير.. الصحة تعلن عن وظائف متُاحة بأمانة "المراكز المتخصصة"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف تتمثل في (مديري مستشفيات - نواب مديرين مستشفيات - مدير مالي وإداري).

ووضعت أمانة المراكز عدة شروط لشغل هذه الوظائف منها: أن يكون بكالوريوس طب وجراحة بالمنسبة لمديري المستشفيات والنواب، وبكالوريوس تجارة (تمويل ومحاسبة) بالنسبة لمديري المالي والإداري، ويفضل خبرة في الوظائف الإدارية والإشرافية للوظائف كافة.

كما تتضمن الشروط: إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وألا يزيد سن المتقدم عن 50 سنة.

ويستمر تلقي الطلبات خلال أسبوع بحد أقصى الأحد 13 يناير الجاري.