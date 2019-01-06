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    التقديم حتى 13 يناير.. الصحة تعلن عن وظائف متُاحة بأمانة "المراكز المتخصصة"

    03:55 م الأحد 06 يناير 2019
    التقديم حتى 13 يناير.. الصحة تعلن عن وظائف متُاحة بأمانة "المراكز المتخصصة"

    وزارة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف تتمثل في (مديري مستشفيات - نواب مديرين مستشفيات - مدير مالي وإداري).

    ووضعت أمانة المراكز عدة شروط لشغل هذه الوظائف منها: أن يكون بكالوريوس طب وجراحة بالمنسبة لمديري المستشفيات والنواب، وبكالوريوس تجارة (تمويل ومحاسبة) بالنسبة لمديري المالي والإداري، ويفضل خبرة في الوظائف الإدارية والإشرافية للوظائف كافة.

    كما تتضمن الشروط: إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وألا يزيد سن المتقدم عن 50 سنة.

    ويستمر تلقي الطلبات خلال أسبوع بحد أقصى الأحد 13 يناير الجاري.

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    وزارة الصحة وظائف المراكز الطبية المتخصصة

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