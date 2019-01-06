"الأزهر للفتوى": الاعتداء على دور العبادة حرام شرعاً

كتب – محمود مصطفى:

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الاعتداء على دور العبادة وقتل من فيها فساد في الأرض، ومخالف لما جاء به الإسلام.

وأضاف مركز الأزهر، في فتوى له الأحد، أن الاعتداء على دور العبادة حرام شرعًا، مشيراً إلى أن هذه الأفعال بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه.

ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على الضرورات الخمس التي أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، فلا تكتمل عبادة المسلم إلا إذا حافظ على تلك الضرورات، وهي: الدين، والنفس ، والعقل ، والعرض، والمال.

وشدد على أن الأصل في الدماء أنها معصومة، والأصل في النفوس أنها محفوظة مكرمة، وإن قتل نفس بريئة واحدة كقتل الناس جميعًا، فقد قال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعً).