وزير الأوقاف يطالب مجددا بقراءة عصرية وجديدة للتراث الإسلامي

القاهرة- أ ش أ:

طالب وزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد مجددا بقراءة عصرية وجديدة للتراث الإسلامي لإعادة اكتشاف ما به من درر مع مراعاة ما هو مقدس ومرتبط بالذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما يتعلق بالبشر فيمكن إعادة مراجعته وفق تطورات المجتمع.

وقال جمعة، خلال اجتماعه اليوم بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف وبعض الواعظات ومسؤولى الوزارة، إن كل أمر لم يفعله النبي مع وجود المقتضى وانتفاء المانع وأنت تفعله تعبدا وتقربا لله لا شيء فيه كما أن كل ما استحدث بعد عهد النبي من شؤون الناس ولا يخالف أساس الشرع ليس من البدع، مضيفا: "إن الأحكام الفقهية الجزئية المستنبطة باجتهاد المجتهدين في قراءة النصوص ليست قراءنا وأن بعضها قابل للتغير وفق مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص".

وكشف وزير الأوقاف عن قيام الوزارة في نهاية شهر يناير الحالي ببث تجريبي للأذان الموحد لإعلان الأذان بصوت مميز وشرعي؛ وذلك بعد تسوية المشاكل الفنية لنظام الأذان الموحد.

وقال جمعة: إن وزارة الأوقاف تستهدف مع نهاية العام الحالي ألف مدرسة قرآنية علمية بمساجد الجمهورية وهي الآن 800 مدرسة، مشيرا في هذا الصدد إلى أكاديمية الأوقاف الدولية التي ستفتتح الشهر الحالي والتي ستدرس الكتب الجديدة وأسس البلاغة والثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافية لتدريب علماء مميزين.

وأفاد بأن الأكاديمية الدولية للأوقاف ستبدأ ب 100 أمام في يناير وتستمر الدراسة بها مبدئيا لمدة 6 شهور وبنظام التفرغ والإقامة الكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أوفدت 50 إماما متميزا لأكاديمية الشباب وهم من أفضل الأئمة وسيتم زيادة العدد إلى 100 وكذلك تخصيص 150 آخرين لدراسة الماجستير ؛ وذلك في إطار برامج التدريب النوعي والثقافي المتميز.

وأشار إلى أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيخصص عن موضوع "الوفاء بالعقود والعهود وحرمة التلاعب فيها"، دعما لتوجه الدولة بإيجاد عقود موحدة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين والالتزام بالقانون.

وقال جمعة: إن المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية للأوقاف الذي سيعقد في 19 يناير الحالى بالقاهرة، تلقى حتى الآن 36 بحثا وموضوعه سيكون(الشخصية الوطنية وأثرها في تقدم الدول والحفاظ على هويتها)، مبينا أن المؤتمر سيطلق مبادرة لتعزيز مفهوم المواطنة وسيخصص جلسة بعنوان(وطن واحد) وأخرى بعنوان (الكليات الست للشريعة الإسلامية) وورشة عمل عن أفريقيا ومصر.​