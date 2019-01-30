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    "التحرير الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بعدم منح الاحتلال ترخيصًا لارتكاب أعمال إرهابية

    05:53 م الأربعاء 30 يناير 2019
    "التحرير الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بعدم منح الاحتلال ترخيصًا لارتكاب أعمال إرهابية

    منظمة التحرير الفلسطينية

    رام الله - أ ش أ

    طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الأمم المتحدة بعدم منح الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ترخيصًا لارتكاب الأعمال الإرهابية.

    ووصفت عشراوي - في بيان - قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تجديد ولاية التواجد الدولي المؤقت "TIPH" في الخليل بـ "غير قانوني".

    وأضافت "بدلا من أن تفي إسرائيل بالتزاماتها على النحو المبين في القانون الدولي والاتفاقات والاختصاصات الموقعة، تواصل ترسيخ الاحتلال العسكري الاستعماري لخدمة المستوطنين المتطرفين الذين يتمتعون بالحصانة على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة".

    وأشارت إلى حملة التطهير العرقي الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال ومستوطنوها في محافظة الخليل على وجه الخصوص ومواصلتها تعزيز العنصرية والكراهية القائمة على القمع والقتل ورفض وإقصاء الآخر، وشددت على أن مجزرة الحرم الإبراهيمي، وما سبقها وما تلاها من مجازر، دليل على العقلية الإجرامية والعنصرية المتأصلة في السياسة الإسرائيلية.

    يذكر أن بعثة التواجد الدولي المؤقت تأسست في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي راح ضحيتها عشرات المصلين وإصابة المئات بعد أن أطلق عليهم مستوطن أمريكي المولد النار بكثافة في 25 فبراير من العام 1994، ليصدر بعدها مجلس الأمن القرار 904 بتاريخ 18 مارس من العام نفسه والذي دعا إلى "اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بما في ذلك ، وجود دولي أو أجنبي مؤقت".

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