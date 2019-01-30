القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المجندين المتميزين في تكنولوجيا المعلومات

القاهرة- مصراوي:

نظمت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختبارات؛ لاكتشاف ورعاية المجندين المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاختيار المجندين المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخلق جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي في جميع المجالات.

وحسب بيان للمتحدث العسكري، عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، شارك في الاختبارات أكثر من 750 من أفراد القوات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة لانتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقًا لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على آخر مستحدثات التكنولوجيا على اختلاف روافدها.

ويجرى اختيار التخصص المناسب لكل متدرب وفقًا لاختبارات القبول بالبرنامج وطبقًا للمعايير التى يطلبها كل تخصص، علمًا بأن البرنامج التدريبي يجرى بشكل مكثف على مدار ثلاثة أشهر، ويتضمن جزءًا أساسيًا من التدريب على المهارات الشخصية بجانب متطلبات كل تخصص لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادر تمتلك أعلى درجات الإحترافية المهنية .

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المجندين وزيادة فرص العمل لهم عقب انتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقًا لمتطلبات سوق العمل.

يأتي ذلك في إطار خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمي وتطويعه للخدمة العامة، و تمكين كل قطاعات الدولة في إتمام مشاريع التحول الرقمى وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقمية الذكية.