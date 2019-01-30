تأخر قطار أسوان/ القاهرة ٥٥ دقيقة نتيجة اقتحام سيارة ربع نقل مزلقانا مغلقا

القاهرة - (أ ش أ):

ذكرت هيئة السكة الحديد أن سيارة ربع نقل اقتحمت صباح اليوم (الأربعاء):

مزلقان ٤٩ بين محطة الرقة وكفر عمار على خط القاهرة/ السد العالي وهو مغلق لمرور القطارات ، مما تسبب في تأخر قطار ٨٧ نوم مكيف أسوان/ القاهرة لمدة ٥٥ دقيقة.

وأوضح المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، أن عدم التزام سائق السيارة بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكك الحديدية تسبب في اصطدام القطار بمؤخرة السيارة دون وقوع إصابات أو وفيات، ونتج عن الحادث تعطل جرار القطار وتم الاستعداد بجرار آخر قبل أن يستأنف القطار المسير بتأخير ٥٥ دقيقة.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.