لأول مرة.. مصر تتخطى حاجز 5 ملايين طن صادرات زراعية في عام واحد -مستندات

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، الخميس، عن أن الصادرات الزراعية تخطت حاجز الـ5 ملايين طن بأكثر من 200 ألف طن بنهاية 2018.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "تلك هي المرة الأولى التي تصل صادراتنا الزراعية إلى هذه الكمية.. مصر أصبحت سوق رئيسي لعدد من الدول العربية".

وأشار إلي أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية في قارتي آسيا وأوروبا.

وبحسب البيان الختامي لوزارة الزراعة الذي حصل مصراوي علي نسخة منه، تعد مصر الدولة الثانية في العالم من حيث تصدير الموالح بطاقة بلغت مليون و700ألف طن، يليها البطاطس بواقع 700 ألف 641 طن.

كان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن حجم كميات المنتجات الزراعية المُصدرة من الخضر والفاكهة اقتربت من 4 مليون و950 ألف طن، مضيفًا: "نتمنى على نهاية العام القدرة على تخطي حاجز الـ 5 مليون طن لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية".