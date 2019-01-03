السكك الحديدية تعتذر عن تأخر بعض القطارات نتيجة عطل مفاجئ

كتب- أحمد نجيب:

اعتذرت هيئة السكك الحديدية، مساء اليوم الخميس، للركاب نتيجة تأخر بعض القطارات في القيام من محطة القاهرة نتيجة عطل فني مفاجئ في برج الإشارات بمحطة القاهرة.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه على الفور تم التنبيه باتخاذ إجراءات السلامة لزيادة عوامل الأمان والاستعداد بالطرق البديلة، لافتًا إلى أنه تم على الفور إصلاح العطل بمعرفة مهندسي الهيئة.

وكررت الهيئة، في ختام بيانها، اعتذارها عن تأخير بعض القطارات في القيام من محطة القاهرة.