سليمان وهدان: "الوفد" حزب معارض يساند الدولة- صور

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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

وجه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال وهدان، خلال ندوة بمقر حزب الوفد، الخميس، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة: "ارتكز برنامج الحكومة على التواصل المباشر مع المواطنين".

وأكد وكيل مجلس النواب، أن حزب الوفد معارض لكنه في نفس الوقت يساند الحكومة لتحقيق صالح المواطن المصري في مختلف المجالات.

وتابع: النهاردة بقينا نشوف وزراء الحكومة يجلسون مع الأحزاب المعارضة على طاولة واحدة، ونتمنى أن يظل حزب الوفد قائدا في مثل هذه المبادرات.