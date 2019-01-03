سليمان وهدان: "الوفد" حزب معارض يساند الدولة- صور
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كتب- محمد نصار:
تصوير- هاني رجب:
وجه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال وهدان، خلال ندوة بمقر حزب الوفد، الخميس، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة: "ارتكز برنامج الحكومة على التواصل المباشر مع المواطنين".
وأكد وكيل مجلس النواب، أن حزب الوفد معارض لكنه في نفس الوقت يساند الحكومة لتحقيق صالح المواطن المصري في مختلف المجالات.
وتابع: النهاردة بقينا نشوف وزراء الحكومة يجلسون مع الأحزاب المعارضة على طاولة واحدة، ونتمنى أن يظل حزب الوفد قائدا في مثل هذه المبادرات.
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