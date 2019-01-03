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    سليمان وهدان: "الوفد" حزب معارض يساند الدولة- صور

    08:29 م الخميس 03 يناير 2019
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    كتب- محمد نصار:
    تصوير- هاني رجب:

    وجه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

    وقال وهدان، خلال ندوة بمقر حزب الوفد، الخميس، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة: "ارتكز برنامج الحكومة على التواصل المباشر مع المواطنين".

    وأكد وكيل مجلس النواب، أن حزب الوفد معارض لكنه في نفس الوقت يساند الحكومة لتحقيق صالح المواطن المصري في مختلف المجالات.

    وتابع: النهاردة بقينا نشوف وزراء الحكومة يجلسون مع الأحزاب المعارضة على طاولة واحدة، ونتمنى أن يظل حزب الوفد قائدا في مثل هذه المبادرات.

     

    حزب الوفد سليمان وهدان

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