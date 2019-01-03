وزارة الآثار تعلن عن حاجتها لعدد من الأثريين

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وحدة العرض المتحفي بوزارة الآثار، عن حاجتها إلى عدد من الأثريين العاملين بالوزارة "مثبتين ومتعاقدين" للعمل لدى الوحدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الآثار عبر موقع "فيسبوك"، إعلانًا بشروط وتفاصيل المتقدمين الوظائف، حيث طلبت الوزارة في المتقدمين أن يجيدون اللغة الإنجليزية، واستخدام برامج الحاسب الآلي، وألا يزيد السن عن 35 عاما.

ودعت وحدة العرض المتحفي بوزارة الآثار، الراغبين في العمل، إرسال السيرة الذاتية الخاصة في موعد أقصاه 17 يناير الجاري، عبر البريد الإلكتروني التالي:

Mus.exhibition@moantiq.gov.eg