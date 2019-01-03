ضياء رشوان: يجب أن نقبل الاختلاف ونتعامل مع حوار "الجمعيات الأهلية" بجدية

القاهرة- مصراوي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحوار بشأن تعديلات قانون المقترحة لقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص الجمعيات الأهلية، ليس سياسيًا، وهو مخصص للتعديلات

وأضاف رشوان، في جلسة الحوار المجتمعي لتعديل قانون عمل الجمعيات، اليوم الخميس: "نرى ممثلين لكل شيء في بلادنا، ويجب أن نقبل الاختلاف والتعامل مع الحوار بجدية واحترام.

كانت الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة ٢٠١٧، بدأت اليوم الخميس، بديوان وزارة التضامن بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ويديره الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.