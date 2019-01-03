"إنسان فيلمز": نركز على الأفلام الوثائقية والتحقيقات الاستقصائية

كتب- محمد نصار:

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن فكرة مؤسسة "إنسان فيلمز" كانت عبارة عن مجموعة من المناقشات مع الإعلامي محمد فهمي.

وأضاف الحسيني، خلال مؤتمر مؤسسة "إنسان فيلمز - Ensan films" لإنتاج الأفلام الوثائقية، أنهم يسعون إلى انتاج أفلام وثائقية وتحقيقات استقصائية نظرا لضعف تواجد هذه النوعيات في الاعلام المصري والعربي.

وتابع: "نتناول قضايا تكون مهملة حتى بالنسبة للإعلام الدولي، ونشأت هذه الفكرة خلال ٢٠١٨".

ويطلق الصحفيان يوسف الحسيني ومحمد فهمي أول فيلم استقصائي يكشف عن مخططات دولة قطر التي تم إحباطها لاستهداف واختراق اكثرمن ١٢٠٠بريد إلكتروني لشخصيات عامة.

ويعرض فهمي والحسيني خلال المؤتمر الصحفي جزءًا من البحث الذي اعتمدوا عليه في فيلمهم الأول، للكشف عن فشل المرتزقة من القراصنة والإرهابيين الإلكترونيين الذين كلفوا من قبل قطر باستهداف واختراق اكثر من ١٢٠٠ بريد إلكتروني لشخصيات عامة، ورؤساء دول ودبلوماسيين، وفنانين، ورجال أعمال، ورياضيين من دول عربية وغربية.

ومن المقرر أيضًا إطلاق عريضة الكترونية لجمع التوقيعات من حول العالم للتنديد بهذه الجريمة الإرهابية الإلكترونية والمطالبة بمحاسبة المسئولين القطريين وحلفائهم الذين شاركوا في سرقة المعلومات وخرق الخصوصيات والابتزاز الذي يعتبر خرقًا للقوانين الدولية ويعد ارهابا إلكترونيًا؛ تمهيدًا لتقديم هذه العريضة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الجنائية الدولية.