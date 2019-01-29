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    وزيرة الصحة تكرم مجموعة من خبراء صحة الطفل في مؤتمر الكلية الملكية

    05:08 م الثلاثاء 29 يناير 2019
    وزيرة الصحة تكرم مجموعة من خبراء صحة الطفل في مؤتمر الكلية الملكية

    الدكتورة هالة زايد

    كتب- أحمد جمعة:

    كرمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مجموعة من الخبراء المصريين والعالميين في مجال الطفولة وصحة الطفل، خلال مؤتمر الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، المنعقد في القاهرة على مدار 3 أيام تنتهي الخميس.

    قالت الدكتورة عبلة الألفي، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، إن المؤتمر الأول للكلية الملكية يشهد اليوم "الطفولة المبكرة" تماشيا مع سياسة الدولة، آملين الخير في هؤلاء الأطفال وهمو مستقبل الدولة المصرية.

    وأوضح الدكتور راسل فيلر، رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، أهمية التعاون المصري البريطاني الوثيق لصالح الطفل في العالم، حيث توجد شراكة بين الكلية ومصر عامة، فمصر واحدة من 12 دولة يتم فيها إجراء امتحانات الزمالة الخاصة بالكلية الملكية، ويتم مساعد أطباء الأطفال في مصر وتدريبهم على أحدث الإرشادات الصحية.

    وأشار فيلر خلال مؤتمر الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، إلى دور الكلية في توفير منح دراسية للأطباء المصريين لنقل الخبرات البريطانية لمصر، في مجال الطفولة، حيث لا يتم ذلك بشكل رسمي في الكلية، ولكن يتم تنسيقه عن طريق جهات أخرى تابعة لبريطانيا مثل المركز الثقافي البريطاني، وتم اختيار مصر لقد المؤتمر، بسبب مكانتها في قلوب العالم.​

    هالة زايد وزيرة الصحة مؤتمر الكلية الملكية عبلة الألفي

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