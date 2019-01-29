"عزيزي السيد مو".. كتاب جديد يرصد ظاهرة "محمد صلاح"

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- محمود بكار:

استضافت قاعة كاتب وكتاب بمعرض الكتاب، ندوة عن كتاب "عزيزي السيد مو"؛ لرصد ظاهرة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

يتضمن الكتاب ٤ فصول، تحدث فيها عن الظروف الاجتماعية التي نشأ فيها صلاح، بجانب العامل السياسي والظروف التي أتاحت الفرصة للاعب بدخول عالم الاحتراف الخارجي في فريق بازل السويسري.

وقال أيمن بدره، رئيس تحرير أخبار الرياضة، إن الكتاب يتحدث عن ظاهرة، ولكن الكتابة عن صلاح مثل الشمس إذا اقتربت منها تحترق وإذا ابتعدت تتجمد، موضحا أن الكاتب حاول الربط بين اللاعب والظروف الاجتماعية.

واعتذر عن الحضور الكابتن حسن المستكاوي، والإعلامي طارق رضوان، والناقد الرياضي ياسر أيوب.