حدث ليلًا| عمرو موسى يتحدث عن تعديل الدستور.. وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، وكان أبرزها ما يلي:

- بالصور- الرئاسة تكشف تفاصيل مباحثات السيسي وماكرون

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على خصوصية وتنوع الروابط الحضارية التي تجمع بين الشعبين المصري والفرنسي، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون عبر البحر المتوسط، مؤكداً الإرادة السياسية والرغبة المتبادلة لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة.

للمزيد اضغط هنا

- قرينة الرئيس تبحث مع بريجيت ماكرون عددًا قضايا تمكين المرأة

التقت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين ، بقصر الاتحادية مع السيدة "بريجيت ماكرون" قرينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

للمزيد اضغط هنا

- عمرو موسى عن "تعديل الدستور": أوافق ولكن بهذه الشروط

قال الدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، إنه لا يعارض مسألة تعديل الدستور المصري، ولكن هناك شروط يجب توافرها أولًا.

للمزيد اضغط هنا



جنح الإسكندرية تقضي بحبس "حمو بيكا" 3 أشهر

أصدرت محكمة جنح الإسكندرية، أمس الاثنين، حكمًا بحبس الفنان الشعبي "حمو بيكا" لمدة 3 أشهر على خلفية إقامته حفل في المحافظة تقدمت نقابة الموسيقيين ببلاغ لإيقافه.

للمزيد اضغط هنا



وزير الكهرباء: لن نرفع الأسعار قبل أول يوليو المقبل

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة لن ترفع أسعار تعريفة الكهرباء قبل أول يوليو المقبل.

للمزيد اضغط هنا

- البرلمان يوافق على 5 آلاف جنيه لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة أمس الإثنين، على مجموع المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء"، والتي حددت قيمة رسوم الفحص الخاصة بطلب التصالح بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه خلال 6 أشهر.

للمزيد اضغط هنا



وزيرة الصحة: 94% معدل شفاء مرضى الجذام بمصر.. والعلاج مجاني

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصول معدلات الشفاء من مرض الجذام في مصر خلال عام 2018، إلى 94%.

للمزيد اضغط هنا

- قومي المرأة يتعاون من وزارة التضامن في حملة "2 كفاية"

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببدء الحملة الإعلانية التى تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي، وذلك ضمن حملة "2 كفاية".

للمزيد اضغط هنا

- بالصور.. وزير القوى العاملة يشهد توقيع 15 اتفاقية في أسوان

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سيد حجازى نائب محافظ أسوان، توقيع 15 اتفاقية عمل جماعية تقضى بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعاملين فى 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

للمزيد اضغط هنا

- "نتوقع 50% انخفاضًا في مبيعات السيارات".. "الغرف التجارية" معقبةً على "خليها تصدي"

قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملة "خليها تصدي" أثَّرت بنسبة كبيرة في الإقبال على شراء السيارات.

للمزيد اضغط هنا

- دمشق تعلق على تصريحات ماكرون في القاهرة: تعكس الشعور بالهزيمة

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية ،أمس الاثنين، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سوريا تعكس الشعور بمرارة الهزيمة جراء فشل المشروع التأمري ضد سوريا .

للمزيد اضغط هنا

- السراج: 800 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا

قال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا إنه يوجد في بلاده 800 ألف مهاجر غير شرعي بينما لا يتجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين 20 ألف مهاجر داخل معسكرات الإيواء.

للمزيد اضغط هنا

- ترامب: التعريفات الجمركية أنقذت صناعة الصلب الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن التعريفات الجمركية التي قام بفرضها على واردات الصلب الأجنبية "أنقذت" صناعة الصلب في الولايات المتحدة.

للمزيد اضغط هنا

- ماي: التصويت الحاسم للبرلمان على اتفاق "بريكست" في 13 فبراير المقبل

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن التصويت الحاسم للبرلمان على اتفاق بريكست، سيكون يوم 13 فبراير، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

للمزيد اضغط هنا

- وزير خارجية فنزويلا: نخوض حوارا حقيقيا مع واشنطن

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أمس الاثنين، إن كاراكاس تخوض حوارا حقيقيا مع واشنطن، على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد.

للمزيد اضغط هنا

- جوايدو: قرار من الجيش يمكن أن يطيح بمادورو من رئاسة فنزويلا

قال خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا إن المعارضة تجري محادثات سرية مع الجيش، حيث يحاول انتزاع السلطة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

للمزيد اضغط هنا