"التعليم العالي": ورشة عمل بمدينة الأبحاث لأمان المعامل والمصانع

كتبت- داليا شبل:

نظمت الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمس الأحد، ورشة عمل بعنوان "احتياطات الأمان الواجب اتباعها في المعامل والصناعة".

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، قالت الدكتورة مهما الببلاوي، مدير مدينة الأبحاث العلمية، إن هناك ارتفاعًا بنسبة الأمان في المعامل والمختبرات إذا توافرت شروط الأمن والسلامة، مشيرة إلى أهمية وضع دليل يشمل أساسيات التعامل في المعامل ويشرح كيفية تحمل المسئولية من قبل كل من يعمل في المختبر الكيميائي وفق إرشادات ملزمة.

وأضافت الببلاوي، بجانب العمل على وضع دليل موحد في احتياطات الأمان سيتم توزيعه على المراكز البحثية والجامعات تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتابعت التعليم العالي، وخلال فعاليات الورشة كان هناك عدة محاضرات علمية في هذا المجال منها: محاضرة "الممارسات الجيدة داخل معامل الكيمياء" للدكتور البدوي عبد العزيز كمون أستاذ مساعد علوم وتكنولوجيا البوليميرات، ومحاضرة "احتياطات السلامة في استخدام أجهزة التحضير بالمعامل البحثية ومعامل متابعة جودة الإنتاج بالمصانع" للدكتور محمد سمير محى الدين الأستاذ الباحث بالمدينة، ومحاضرة "أساسيات السلامة الحيوية وممارسات المختبر الجيد" للدكتور محمد سامى أبو سنة بالمعمل المركزي للرقابة بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، ومحاضرة "الوصول إلى السلامة البيولوجية للعمل في بيئة آمنة" للدكتور ربيعي يونس بالمركز القومي للبحوث.

بالإضافة إلي محاضرة "التطوير التاريخي لمفاهيم الجودة" للدكتور محمد عبد المنعم دياب بمعهد بحوث البترول، ومحاضرة "علم إدارة الأزمات والمخاطر والكوارث ما بين الدراسة والتطبيق الفعلي" للدكتور أحمد عيد فزارى، ومحاضرة "أساسيات في مبادئ الأمان الحيوي" للدكتور طارق حسنى طه باحث بالمدينة، ومحاضرة "نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP" للدكتور عماد على سليمان الباحث بالمدينة.