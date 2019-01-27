رئيس ائتلاف "دعم مصر" مشيدًا بمبادرات الرئيس: نموذج للتكافل المجتمعي

كتبت- ميرا إبراهيم:

وصف رئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنموذج المتميز لدور الدولة في تحقيق التكافل المجتمعي للمواطنين بداية من الكشف على 50 مليون مواطن على ثلاث مراحل للعلاج من (فيروس سي) وأمراض السكر والضغط بالإضافة إلى مبادرة (حياة كريمة).

وأشار زعيم الأغلبية بمجلس النواب - في بيان اليوم الأحد-، إلى أهمية مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقت مؤخرا واستهدفت الفئات الأكثر احتياجا وتضمنت لجان لإيواء المشردين وأطفال الشوارع بالإضافة إلى الإفراج عن الآلاف من الغارمين والغارمات والعودة لحياتهم الطبيعية.

وأضاف أن الرئيس أطلق مبادرة إجراء العمليات للحالات الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وكذلك إطلاق مبادرة (نور حياة) لعلاج أمراض العيون والتي تتضمن فحص 7 ملايين طالب ومواطن، وكذلك توفير ألف وحدة غسيل كلوي من صندوق (تحيا مصر).

وأكد أن الدولة تسير بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي ولا تغفل الحماية المجتمعية للمواطنين في مجال الصحة والمجالات الخدمية التي تؤثر على المواطن بشكل مباشر.

ودعا زعيم الأغلبية، جميع المؤسسات بدعم تلك المبادرات وكذلك تفاعل المواطنين معها حتى يستفيد كل مواطن من هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي لأن هذه هي أبسط حقوق الشعب المصري الذي قدم الكثير من التضحيات لبناء مصر الجديدة.