الرئيس الفرنسي يصل أبوسمبل في بداية زيارته لمصر

كتب- طه عبيد:

وصل مطار أبوسمبل الدولي اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن زيارته لمصر، ومن المقرر أن يتجول ماكرون داخل معبد أبوسمبل بأسوان، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد.

تأتي زيارة الرئيس الفرنسي للمعبد على هامش زيارة للبلاد هي الأولى له إلى مصر منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسًا لفرنسا.

من المقرر أن يغادر إيمانويل ماكرون، أبو سمبل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، للقاء عدد من المثقفين والفنانين المصريين لتبادل الحوار مع الرموز المصرية، وذلك في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي.

يبدأ اليوم الثاني للزيارة، غدا الاثنين، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم عقد قمة مصرية فرنسية لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، كما يتم بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

ويلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كما يعقد حوارا مع الجالية الفرنسية بمصر.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من ٣٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية، وتجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، كما تشارك في منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلي مجلس الأعمال المصري الفرنسي.​