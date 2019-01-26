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قرار جمهوري بتخصيص 4432 م2 من أراضي "هيئة التعمير" بالقاهرة لصالح القوات المسلحة

01:00 م السبت 26 يناير 2019
قرار جمهوري بتخصيص 4432 م2 من أراضي "هيئة التعمير" بالقاهرة لصالح القوات المسلحة

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 4 والصادر بتاريخ 26 يناير 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 7 لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على "يُعاد تخصيص مساحة 1.05 فدان، بما يعادل 4432 م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة القاهرة، وفقذًا للوحة والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

السيسي يخصص 4432 م2 لصالح القوات المسلحة بالقاهرة 2السيسي يخصص 4432 م2 لصالح القوات المسلحة بالقاهرة 1السيسي يخصص 4432 م2 لصالح القوات المسلحة بالقاهرة

أراضي هيئة التعمير القوات المسلحة الجريدة الرسمية السيسي

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