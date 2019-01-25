"كن للعلمِ مكتسبًا".. كبار وصغار في حلقات التعليم بمعرض الكتاب (صور)

كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير- أحمد النجار:

في ورش وحلقات متنوعة، جلس الأطفال والكبار في صالة "3" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يتعلمون ويقرأون، رغبة في كسب معرفة جديدة أو الاستمتاع بما يقدم من ترفيه.

خصصت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الجمعة، حلقات تدريبية وترفيهية متنوعة بين ورش الرمزية والألوان وقوص النخيل والزجاج المعشق وغيرها من العوامل الجاذبة لزوار معرض الكتاب.

وقالت المهندسة عبلة أحمد، مشرفه بقطاع الهيئة العامة، إن الفعاليات الترفيهية شملت ورش "الزجاج المعشق"، لتعليم كيفية تحويل الاستفادة من الزجاج المكسور إلى شكل جمالي وديكورات تستخدم في الإضاءة والزينة.

وتستهدف الورشة الفئات العمرية التي تتجاوز 18 عامًا، لتدريبهم على هذه الحرفة، مؤكدة أنها لاقت قبولًا كبيرًا منذ بدء الورشة بالتزامن مع افتتاح معرض الكتاب.

من جانبه، قال أحمد محمد حسن، مشرف الورش التدريبية بالهيئة العامة للكتاب، إنه تم تخصيص العديد من الورش التدريبية للأطفال، شملت "القص واللزق، الورسم على اللوحات"، مما يساعد الأطفال على الفكر والإبداع، كما يتاح للأطفال أيضًا رسم ما يتخيله والتعبير عن موهبته، على لوحات ويقوم بتلوينها بنفسه، مؤكدًا أنها تشهد إقبال كبير من الأطفال.

وأوضحت ميرفت النحاس، مشرفة على الورش الفنية بالهيئة العامة، أن شخصية العام في معرض الكتاب هي "الأراجوز"، حيث يتم من خلالها تعريف الأطفال بماهية "الأراجوز"، وكيف يتم تصنيعها باستخدام مواد مختلفة، كالورق والكانسون، والفوم، والقص واللصق، لرسم أكثر من شخصية.

وقالت النحاس، إنه هناك العديد من الورش تقدمها الهيئة العامة للكتاب، كصناعة "الخيش"، والجلد، والإكسسوارات، بهدف إمتاع الطفل.

منى حسين، مشرفة آُخرى بقصور الثقافة، ذكرت أنه يتم تعليم الأطفال أيضًا كيفية تحويل "جريد النخل" إلى أشكال جمالية وديكورات منازل، حيث تُعرف هذه الحرفة بـ"القوص الأسواني"، لافتةً إلى أن ذلك يتم عبر تجفيف جريد النخل وتقسيمه إلى شرائح رفيعة يتم تطوعها إلى إطار مختلفة وتغليفها بأقمشة من الصوف والتريكو؛ لتصل في النهاية إلى مقلمة ومعلقات وحامل للمشروبات الساخنة، مؤكدةً أن الإقبال كان كثيفًا من الفئات العمرية المختلفة أطفال وشباب.

أبدى العديد من الحضور إعجابهم بالفقرات الترفيهية التي خصصها المعرض للأطفال، وسط إقبال كثيف من الكبار والصغار، بالتزامن مع إجازة يوم الجمعة، حيث شهدوا فقرات "الأراجوز"، ورقص عرائس الماريونت على أنغام الموسيقى.

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