وحيد حامد يرفض التعليق على أزمة مستشفى "57357" (صور)

كتب- محمد عاطف:

تصوير- أحمد النجار:

رفض الكاتب وحيد حامد، التعليق على أزمة مستشفى ٥٧٣٥٧، قائلًا: "سأحترم موضوع الندوة ولن أتطرق إلا للفن".

وأضاف "حامد"- خلال حفل تكريمه في قاعة السينما بمعرض الكتاب، اليوم الجمعة-: "هذا الموضوع أُغلق إعلاميًا ولسلامة موقفي فقد عملت ما علي وقدمت بلاغًا في نفسي وأنا جالس في وسطكم".

وتابع: "الدراما تنهار بسبب بدعة ورش الكتابة، وثلاثة عندما يشتركوا في كتابة فيلم أمر خاطيء، هؤلاء الثلاثة يمكن أن يشتركوا في بناء منزل وليس في كتابة عمل إبداعي، وبالتالي نرى ونشاهد إما مسلسلات الحواري أو مسلسلات الأكشن".

وأكمل: "للأسف القائمين على الدراما يفرحون بذلك، وكأننا نتشارك في مصنع بسكويت ولذا فإننا نسير في اتجاه مسدود".