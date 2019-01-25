الزراعة: 1306 محاضر في حملات التفتيش على اللحوم خلال ديسمبر الماضي

كتب - أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال الفترة من 30 نوفمبر 2018 وحتى اليوم الجمعة بلغ 106 أطنان و485 كيلوجرام أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون في 22 محافظة.

وأضافت محرز - في تصريحات اليوم - قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والغربية والمنيا وقنا وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والسويس وبني سويف وأسيوط والإسماعيلية وأسوان و الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء بتحرير 1306 محاضر في حملات التفتيش على اللحوم خلال شهر ديسمبر.

وشددت على أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة في التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر، وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم وتأكيد وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تم ضبط 90 طنا و567 كيلوجراما مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتم تحرير 730 محضرا للمخالفين.كما تم ضبط 15 طنا و918 كيلوجراما مضبوطات بـ 576 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالفا للقوانين وقرارات ومضبوطات مجهولة المصدر.

كما أوضحت أن من ضمن المضبوطات خيار البحر الممنوع صيدة بالمخالفه لقرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التي قامت بضبطها مديرية الطب البيطري بالبحر الاحمر.مشيرة إلى أنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازمة للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وقد كانت جميع الحملات التي قام بها البيطريون في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.