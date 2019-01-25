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    يضم تمثال رمسيس.. 5 معلومات عن متحف الآثار بالعاصمة الإدارية

    03:00 ص الجمعة 25 يناير 2019
    يضم تمثال رمسيس.. 5 معلومات عن متحف الآثار بالعاصمة الإدارية

    أرشيفية

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    أعلنت وزارة الآثار، بدء وضع سيناريو العرض المتحفي لمتحف الآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيؤرخ لعواصم مصر على مر العصور.

    ويرصد "مصراوي" 5 معلومات عن المتحف ومنها:

    ـ يؤرخ لعواصم مصر على مر العصور، بدءا من العاصمة منف وصولا للقاهرة.

    ـ تصميم المتحف وفق أحدث المعايير العالمية للمتاحف باستخدام التكنولوجيا المتطورة.

    ـ اختيار القطع الأثرية من جميع المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية المختلفة والتي تخدم سيناريو العرض المتحفي.

    ـ يضم مدخل المتحف مسلتين من مسلات صان الحجر "تانيس" بالشرقية.

    ـ يضم تمثال الملك رمسيس الثاني، والموجود في المتحف المفتوح بميت رهينة.

    متحف الآثار العاصمة الإدارية وزارة الآثار مصر
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