يضم تمثال رمسيس.. 5 معلومات عن متحف الآثار بالعاصمة الإدارية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، بدء وضع سيناريو العرض المتحفي لمتحف الآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيؤرخ لعواصم مصر على مر العصور.

ويرصد "مصراوي" 5 معلومات عن المتحف ومنها:

ـ يؤرخ لعواصم مصر على مر العصور، بدءا من العاصمة منف وصولا للقاهرة.

ـ تصميم المتحف وفق أحدث المعايير العالمية للمتاحف باستخدام التكنولوجيا المتطورة.

ـ اختيار القطع الأثرية من جميع المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية المختلفة والتي تخدم سيناريو العرض المتحفي.

ـ يضم مدخل المتحف مسلتين من مسلات صان الحجر "تانيس" بالشرقية.

ـ يضم تمثال الملك رمسيس الثاني، والموجود في المتحف المفتوح بميت رهينة.