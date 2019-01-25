يضم تمثال رمسيس.. 5 معلومات عن متحف الآثار بالعاصمة الإدارية
كتب ـ يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة الآثار، بدء وضع سيناريو العرض المتحفي لمتحف الآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيؤرخ لعواصم مصر على مر العصور.
ويرصد "مصراوي" 5 معلومات عن المتحف ومنها:
ـ يؤرخ لعواصم مصر على مر العصور، بدءا من العاصمة منف وصولا للقاهرة.
ـ تصميم المتحف وفق أحدث المعايير العالمية للمتاحف باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
ـ اختيار القطع الأثرية من جميع المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية المختلفة والتي تخدم سيناريو العرض المتحفي.
ـ يضم مدخل المتحف مسلتين من مسلات صان الحجر "تانيس" بالشرقية.
ـ يضم تمثال الملك رمسيس الثاني، والموجود في المتحف المفتوح بميت رهينة.
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