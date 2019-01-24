زعيم الأغلبية البرلمانية عن "أسبوع الوطن": وثيقة أمان وحصن للأوطان

كتبت- ميرا إبراهيم:​

دعا زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر، عبدالهادي القصبي، جميع مؤسسات الدولة في الداخل وفي العالم العربي والإسلامي، لدعم مبادرة "أسبوع الوطن"، مؤكدًا في بيان له، أن الوطن مقدس وهو حصن أمان للجميع.

وتابع: "علينا جميعا أن ندرك قيمته ونحافظ عليه ونسعى إلى ترسيخ المبادئ الوطنية التي تؤدي إلى صلابته وتحقيق استقراره"، مشيرًا إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والبؤر الساخنة في منطقة الشرق الأوسط من أحداث هددت الكثير من الأوطان يجب علينا أن ندعم تلك المبادرة لأن الوطن المتماسك هو حصن أمان لنا جميعا من تلك المحاولات الذرة التى تريد أن تدمره وتعبث به.

كان الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، قد أطلق من منبر مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبادرة "أسبوع الوطن"، بحيث تقوم مؤسسات وعلماء وكُتَّاب ومثقفو وأبناء الوطن جميعا بإطلاق محاضرات وندوات تدور كلها حول البر بالأوطان، وأن هذا من شمائل الإيمان، ومن مكارم الشرع الشريف، ومن محاسن الأخلاق، ومما تتخلق به الطباع السليمة والعقول المنيرة

واشتملت المبادرة أيضًا على دعوة جميع المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية في الدول العربية الشقيقة كافة لقبول هذه المبادرة وتفعيلها، حتى تعود مصر منبرا يقدم للدول الشقيقة كل أوجه التعاون على ما يحفظ أوطاننا ويحقق لها الأمان.