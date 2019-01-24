وزير الزراعة يفتتح مصنع الغردقة لتدوير المخلفات الصلبة

كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، مصنع الغردقة لتدوير المخلفات الصلبة فى إطار المشاركة في احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي بحضور المحافظ اللواء أحمد عبدالله.

وقال وزير الزراعة -في تصريح صحفي- إن فكرة استثمار المخلفات الصلبة هي الاستثمار الحقيقي في الفترة القادمة، مؤكدا أسبقية محافظة البحر الأحمر بتولي هذه الفكرة وتنفيذها على أرض الواقع فتصبح رائدة هذه الفكرة بمصر.

وأوضح الوزير أن استغلال هذه المواد الصلبة والمخلفات سيعمل على حماية ونظافة البيئة فضلا عن العائد المادي الذي سيعود على المصنع.

بدوره، قال محافظ البحر الأحمر إن فكرة إنشاء هذا المصنع تناقشها المحافظة منذ سنوات وبالجهد والإصرار تم بناء المصنع الذي يدار بأحدث وسائل ومعدات التكنولوجيا الألمانية والهولندية، وإن الاستعانة بماكينات ذات كفاءة وقدرة عالية في إعادة تدوير المخلفات وتعمل على التخلص من كل مكونات القمامة بعد تدويرها ولا يتم دفن أي مخلفات منها.

وأشار إلى أنه يتم الاستفادة من مصنع تدوير القمامة في تحقيق تقدم ملموس بهذا القطاع المهم الذي توليه المحافظة اهتماما كبيرا بجانب تطبيق تجربة صناديق القامة المدفونة والتى ستعمل على حماية البيئة والحفاظ على المنظر الجمالى للمدينة الغردقة .

يذكر أن مصنع تدوير القمامة بالغردقة هو الأول من نوعه في المحافظة و تبلغ طاقته الاستيعابية 400 طن/ يوميا وبلغت تكلفة إنشائه أكثر من 60 مليون جنيه.