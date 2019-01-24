الوفد الوزاري المصري بألمانيا يواصل زيارته لشركات تدوير المخلفات

القاهرة - أ ش أ:

توجه الوفد الوزاري المصري المتواجد حالياً في ألمانيا، والذي يضم كلا من الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى مدينة (كولن) الألمانية، حيث بدأ الوفد نشاطه بالمدينة بزيارة إلى شركة (ايكوسيتي فوبرتال) شمال مقاطعة الراين وستفاليا.

ورافق الوفد الوزاري قيادات من الوزارات الثلاث، وتوفيق الخشن مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ، وأعضاء من السفارة المصرية في برلين.

وقام الوفد الوزاري بجولة تفقدية لمنشأة (AWG) التابعة للشركة، والتي تعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية الناتجة من حرق المخلفات.

وعقد الوفد اجتماعاً مع مجموعة من الشركات العاملة في إدارة المخلفات والمياه والمدافن الصحية والطاقة الشمسية، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة في مدينة كولن، وأبدت الشركة استعداها للتعاون مع مصر لتطوير الصناعة المصرية في هذه المجالات خاصة تصميم وتنفيذ المدافن الصحية وحل أي مشاكل في هذا الجزء باستخدام احدث التكنولوجيات الألمانية، ما يساعد في حل ومنع العديد من المشاكل القائمة، كما ركزت الشركة علي مجال إنتاج الطاقة الشمسية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال خاصة إنتاج المضخات التي تعمل على استخراج المياه.

وتتكون شركة (إيكوسيتي) من ٣ شركات مملوكة بالكامل للدولة وتدار بفكر القطاع الخاص، حيث جاءت فكرة إنشاء هذا التحالف بعد أن واجهت ٨ مقاطعات محلية مشكلة القمامة المتراكمة وعدم نظافة الشوارع وقصور الموارد المالية، وطبقاً لقانون حماية المنافسة الألماني فإنه ليس بإمكان هذه المقاطعات إنشاء شركات خاصة ولذا تحالفت هذه المقاطعات وكونت شركة عامة مملوكة بالكامل للدولة من خلال هيكل تنظيمي برئيس مجلس إدارة ومجلس أمناء ممثلين بحسب تعداد سكان هذه المقاطعات وانبثقت من هذه الشركة العامة ثلاث شركات ( USB ، و AGR و AWG ) برؤساء مجلس إدارة في المجالات الآتية: الجمع المنزلي ونظافة الشوارع وتوليد الكهرباء من المخلفات والثانية في المعالجة الميكانيكية والثالثة في التدوير.

وتقوم الشركة بحرق ٤٠٠ ألف طن سنوياً ( ١٢٠٠ طن يومياً ) من المخلفات، وتخدم ١.٦ مليون مواطن، ولدي الشركة ٤٤٠ عاملا و١٠٠ سيارة وتعمل في جمع المخلفات ونظافة الشوارع وإزالة الثلوج ، وتحقق الشركة دخلاً يبلغ ٩٠ مليون يورو سنوياً.

كما تقوم الشركة بتبني أحدث التكنولوجيات في مجال توليد الطاقة من المخلفات مع وجود نظام رصد ومراقبة ومعالجة الانبعاثات الناتجة من حرق هذه المخلفات، حتى تتوافق مع المعايير الألمانية الصارمة في تلوث الهواء الناتج من انبعاثات المحارق ومنشآت توليد الكهرباء.

وتتبني الشركة مشروعا لإمداد الأتوبيسات والمركبات بالطاقة الكهربائية المشتقة من معالجة المخلفات وذلك بالتعاون مع الجانب الياباني.

يذكر أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذا النوع من المحطات يبلغ حوالي ٥٠٠ مليون يورو، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل، وتقوم الشركة بتغطية هذه التكاليف من خلال حصيلة بيع الكهرباء والطاقة الحرارية اللازمة لتدفئة المنازل، إلى جانب رسوم الجمع المنزلي، ورسوم نظافة الشوارع.

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