​الاثنين المقبل.. احتفالات أعياد الربيع الصيني بقلعة صلاح الدين

كتب ـ يوسف عفيفي:

تحتضن قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة التاريخية، الإثنين المقبل، احتفالية الصين بأعياد الربيع، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساءً.

وقال شي يوه وين، المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، إن الاحتفالية يحضرها وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والسفير سونج أيقوه سفير الصين بالقاهرة، وعدد من أبناء الجالية الصينية في مصر، وبعض الشخصيات العامة.

وأكد وين، في بيان الأربعاء، أن القلعة اكتست من الآن باللون الأحمر، استعدادًا لحفل إضاءة مباني القلعة التاريخية بذلك اللون الذي يعتبر أحد الألوان الرئيسية في العلم الصيني.​