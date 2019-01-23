"النواب" يناقش 50 طلب إحاطة لوزير التموين الأسبوع المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء المقبل، 50 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي.

وتتضمن، 16 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، و14 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم.

وتشمل، طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو إلهام المنشاوي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، والعضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام، والعضو سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.

كما تناقش الجلسة 7 طلبات إحاطة عن نقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل، و4 طلبات إحاطة وسؤالين عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات، و6 طلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن منظومة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد أسعار عادلة لها.

في السياق ذاته تتضمن طلبات مناقشة عامة العضو محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، والعضو تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح.