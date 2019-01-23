القوات المسلحة تهنئ وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ67

كتب- محمد سامي:

بعـث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزيـر الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة عيد الشرطة، جاء فيها:

"اللواء محمود توفيق، وزيرالداخلية، يسعدنى أن أبعث إليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الاسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية" .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يؤكدون اعتزازهم بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال هيئة الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والاخلاص والتفانى . كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952 ميلادياً دفاعا عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية ، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والاستقلال ، رعى الله مصر وشعبها العظيم وايدها دائما بنصره لتظل راياتها مرفوعة امد الدهر، وكل عام وأنتم بخير.

كمـا بعـث الفريـق محمد فريد رئيـس أركـان حـرب القـوات المسلحـة ببرقيـة تهنئـة مماثلـة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة .