حدث ليلًا| إسرائيل تضرب غزة.. ومواصفات جديدة لـ"الخُبز" قبل 30 يونيو

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث على المصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

مُتحدث الرئاسة ينشر فيديو افتتاح السيسي لمعرض الكتاب

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطعًا مصورًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، فى اليوبيل الذهبي بالتجمع الخامس.

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رئيس الوزراء يبحث مع رئيس البنك الأوروبي تنفيذ مشروعات تنموية بأفريقيا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطلع مصر لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا؛ من أجل خدمة الأهداف التنموية لدول القارة الأفريقية، لا سيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

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طارق عامر لـ"بلومبرج": سعر الجنيه سيشهد تحركات أكبر في الفترة المقبلة

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن سعر صرف الجنيه الثابت تقريبًا في الآونة الأخيرة من المحتمل أن يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

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"لدينا 7 آلاف سيارة فقط".. متحدث "ميناء الإسكندرية" يرد على فيديو تكدس السيارات

قال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يستقبل 70% من السيارات الواردة إلى مصر، وميناء الإسكندرية استقبل منذ يناير الماضي حتى الآن 48 ألف سيارة، بزيادة عن الفترة المثيلة من العام الماضي بنسبة 26.5%.

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وزير التموين: وضع مواصفات جديدة للخبز.. وإعلانها قبل 30 يونيو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اتخذ قرار حذف بعض الفئات غير المستحقة من بطاقات التموين "بضمير مستريح".

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وزير التموين: 80% ممن تم حذفهم من البطاقات التموينية "مظلومين"

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك عدد من المواطنين ظلموا خلال عمليات حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مستكملًا: "٨٠% ممن تم شطبهم مظلومين".

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"حماية المستهلك": القانون الجديد وضع نصوصًا واضحة لمواجهة الأوكازيونات الوهمية

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن "الأوكازيون" يحتاج إلى منظومة متكاملة مرتبطة بوعي المستهلك وأمانة التاجر، وضوابط معينة، إذ يحصل المحل على تصريح يعلن عن سعر السلعة قبل وبعد الأوكازيون.

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نبيلة مكرم: نشاطات وزارة التضامن تحد من الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج أن ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من جهود كبيرة تساهم في الحد من معدلات الهجرة غير الشرعية، نتيجة الترويج لمنتجاتهم، وتنظيم معارض لها بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من الجمهور.

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"الوطنية للانتخابات" تعلن فتح باب الترشح على المقعد الخالي بأشمون

نشرة الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2019، بفتح باب الترشح وإجراءاته في الانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة دائرة أشمون بمحافظة المنوفية.

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طيران الاحتلال يشن غارات جوية على قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة استهدفت موقعا يتبع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

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البشير يصل العاصمة القطرية الدوحة

أفادت وكالة الأنباء القطرية، وصول الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى الدوحة، للقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها.

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استقالة كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوروبا

استقال ويس ميتشل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوروبا من منصبه، ليخلو منصب جديد بارز في الحكومة الأمريكية.

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