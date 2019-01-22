أول تعليق لوزير التعليم على استمارة تقييم امتحانات أولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نية الوزارة توزيع استمارات على طلاب الصف الأول الثانوي؛ لاستطلاع آرائهم بشأن الامتحان التجريبي الأول.

وقال الوزير، في تعليق له عبر إحدى مجموعات تطبيق "واتس آب": "نظام التعليم ليس موضوع استفتاء، ولا أعلم من أين تأتي هذه الاستمارات ولا علاقة للوزارة بها، وقد تكون مبادرة لإحدى الإدارات".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استمارة لاستطلاع رأي طلاب الصف الأول الثانوي، بشأن الامتحان التجريبي الأول الذي يجرى حاليا، وفقا لنظام التقييم الجديد، زاعمين توزيعه على جميع الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أوضحت أنه لن يجرى توزيع استبيانات على الطلاب، ولكن عاملين من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي سيمرون على عينة من المدارس؛ لسؤال بعض الطلاب والطالبات -ضمن أطراف أخرى يشملها الاستبيان- عن رأيهم في تجربة النظام الجديد، ضمن منظومة قياس وتقييم التجربة.