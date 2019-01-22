رئيس قطاع المعاهد يوضح لـ"مصراوي" تفاصيل النظام الجديد للثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم تطبيق النظام التراكمي على الشهادة الثانوية الأزهرية بداية من العام المقبل.

وأضاف خليل في تصريح لـ"مصراوي"، أن الثانوية الأزهرية يتم تقسيمها على مرحلتين بدء من العام المقبل، فيحصل الطالب على نصف المجموع في امتحانات الصف الثاني الثانوي، والنصف الآخر في الصف الثالث، مشيرًا إلى أن قطاع المعاهد أنهى استعداداته اللازمة لتطبيق النظام الجديد بدء من العام المقبل.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي التي تعقد بالنظام القديم، تجري الآن على قدم وساق، ولم يتم رصد أي مشكلات أو صعوبة في الأسئلة أو ورود أي جزئيات من خارج المنهج.

ولفت خليل إلى أن المناطق الأزهرية تسابق الزمن للانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، تمهيدًا للإعلان عنها بمجرد انتهاء مرحلة الرصد.​