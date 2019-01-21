وزير النقل: توريد جرارات وعربات سكك حديدية جديدة بـ48 مليار جنيه

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مسائية مفاجئة في عدد من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق ومحطة مصر للسكك الحديدية.

بدأت الجولة من محطة السادات التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، حيث وقف الوزير على شباك التذاكر وقطع تذاكر له وللوفد المرافق، ثم تفقد انتظام العمل بالمحطة واطمئن على زمن التقاطر بالخطين وعلى عمل بوابات الدخول والخروج.

واستقل الوزير، أحد قطارات الخط الثاني حتى محطة الشهداء برمسيس، حيث وجه مسئولي المحطة بزيادة اللوحات الإرشادية الخاصة بالارشاد لكيفية توجه الركاب لمحطة مصر برمسيس تيسيرًا على الجمهور.

كما التقى "عرفات"، بعدد من الركاب الذين أشادوا بخدمة مترو الأنفاق، وأكد لهم أن الوزارة تسير في اتجاهين: تحديث الخط الأول، واستكمال مراحل الخط الثالث الذي لايقل في خدماته عن المترو بالدول الأوربية.

وتوجه الوزير- بعد ذلك- إلى محطة مصر برمسيس، حيث تابع مواعيد قيام عدد من القطارات واطمئن على انتظامها وتفقد قطار رقم 976 المتجه إلى الأقصر والتقى بعدد من الركاب وتحدث معهم عن خطة الوزارة في مجال السكك الحديدية، حيث أشار الوزير إلى إحلال، وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد جرارات حديثة و1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه.

هذا بالإضافة إلى تطوير مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية بالإضافة إلى التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة علي خطوط الشبكة بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليار جنيه و إنشاء ولاول مرة في مصر خط القطار فائق السرعة (السخنة- العاصمة الإدارية 6 أكتوبر الإسكندرية- العلمين) بطول 486 كم بالتعاون مع وزارة الإسكان.​